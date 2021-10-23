Cumhuriyet Gazetesi'nin TÜGVA haberine Vali Yardımcısı Salih Altun'dan yalanlama

2014, 2015 ve 2016 yıllarında Valilerimin de teveccühü ile Bitlis'te Vali Vekilliği ve Terörle Mücadele ve Göç koordinatörlüğü gibi önemli görevlerde bulundum. Devletimize ihanet eden başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm şer odakları ile layıkı ile mücadele ettim.