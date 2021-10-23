Cumhuriyet Gazetesi'nin TÜGVA haberine Vali Yardımcısı Salih Altun'dan yalanlama

CHP'li İBB'nin Adalar iskelesini hukuksuz şekilde TÜGVA'dan almaya çalışmasının ardından başlatılan yalan terörüne bir yenisi daha eklendi. CHP medyası tarafından hedef alınan TÜGVA ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni bir iftira yer aldı. İftiranın başrolünde bulunan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İşte Altun'un açıklamaları
Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yaptığım 2015-2016 dönemi ile ilgili bazı basın yayın organlardan çıkan haberlerde ismimin geçmesi nedeni ile kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Devletimizin şahsıma gösterdiği güven ve teveccühe layık olmaya çalışarak yaklaşık 17 yıldır Mülki İdare Amirliği mesleğini sürdürmekteyim.