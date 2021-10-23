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    • Güncel
    • 23.10.2021 13:52
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    • 23.10.2021 13:52
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    Cumhuriyet Gazetesi'nin TÜGVA haberine Vali Yardımcısı Salih Altun'dan yalanlama

    Son dönemde TÜGVA'ya yönelik yalan ve iftira kampanyası başlatan CHP medyası, yalanlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet Gazetesi, bir dönem Bitlis'te vali yardımcılığı görevi yapan Salih Altun'un TÜGVA için "paralel terör örgütü" uyarısında bulunduğunu iddia etti. Altun, Cumhuriyet'in iddialarını yalanlarken açıklamasında "TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da." ifadelerini kullandı.

    CHP medyasının yeni TÜGVA yalanı da patladı

    CHP'li İBB'nin Adalar iskelesini hukuksuz şekilde TÜGVA'dan almaya çalışmasının ardından başlatılan yalan terörüne bir yenisi daha eklendi. CHP medyası tarafından hedef alınan TÜGVA ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni bir iftira yer aldı. İftiranın başrolünde bulunan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    İşte Altun'un açıklamaları
    Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yaptığım 2015-2016 dönemi ile ilgili bazı basın yayın organlardan çıkan haberlerde ismimin geçmesi nedeni ile kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

    Devletimizin şahsıma gösterdiği güven ve teveccühe layık olmaya çalışarak yaklaşık 17 yıldır Mülki İdare Amirliği mesleğini sürdürmekteyim.

        2014, 2015 ve 2016 yıllarında Valilerimin de teveccühü ile Bitlis'te Vali Vekilliği ve Terörle Mücadele ve Göç koordinatörlüğü gibi önemli görevlerde bulundum. Devletimize ihanet eden başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm şer odakları ile layıkı ile mücadele ettim.

        Nitekim 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesi de Bitlis Vali vekili olarak vatansever kamu görevlileri ve halkımız ile birlikte darbeye karşı koydum ve darbecilerin tutuklanmasını sağladım.

        Süre gelen bu mücadele esnasında bir çok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığım ve bu husumetin hala devam ettiği de yadsınamaz bir gerçektir.

            Husumetten kaynaklı yaftalama ve mesnetiz yakıştırmaların bazı haber siteleri ve gazetelerde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da.

            TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR VAKFI, İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi Vakıf ve STK'lar kamu yararına çalışan dolayısı ile ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olan kurumlardır.

            Böylesine güzide Vakıf ve STK'lar hakkında "paralel yapı, terör örgütü" gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve konuya ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumu açık yüreklilikle ifade etmek isterim.

            İŞTE CUMHURİYET'İN O YALAN HABERİ

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            Haberler Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nin TÜGVA haberine Vali Yardımcısı Salih Altun'dan yalanlama
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