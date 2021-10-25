FETÖ'nün medya yapılanması sorumlularından firari Cevheri Güven geçen günlerde bir youtube yayını yapmış ve bir yazılımı "TÜGVA'nın ERP yazılımı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı" diye servis ettmişti. FETÖ'cü Cevheri Güven'in iddiaları tamamen yalan çıktı.
FETÖ'NÜN OYUNU DEŞİFRE EDİLDİ
İddia ettiği yazılım Türkiye Gençlik Vakfı'nın üyelik yazılımı-ERP değilmiş. Görüntülerdeki yazılı 2008'den bugüne kadar FETÖ'nün çaldığı seçmen verileriyle FETÖ'nün oluşturduğu AVG isimli yazılımmış. (Alacaklı Vekili Geldi)
YAZILIM KUMPASI
Türkiye Gençlik Vakfı'na yönelik sahte belgelerle düzenlenen kumpas operasyonuna şimdi bir de FETÖ'nün hazırladığı illegal yazılım kumpası da eklenmiş oldu.
Bu gelişmeyle TÜGVA'ya karşı yapılan sahte belge kumpasında FETÖ'nün de dahli olduğu hatta kumpası FETÖ'nün kurguladığı da ortaya çıkmış oldu.