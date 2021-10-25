FETÖ’cü Cevheri Güven’in iddiaları tamamen yalan çıktı

"SÖZDE PROGRAM, MUHTEMELEN FETÖ'NÜN İSTİHBARAT AĞI"

"Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı, ne teknik içeriği, ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır. #HakikatKazanacak"

KİRLİ TÜGVA İFTİRALARI

Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı. Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak asılsız iddiaları dillendirenlerden biri de CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de TÜGVA'yı hedef alan İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt geldi. TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, "Saymaz'ın canlı yayında "TÜGVA belgeleri kabul etti" algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu ve bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı. Saymaz'a bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi.

ETKİ AJANI METİN CİHAN ASILSIZ İDDİALARLA TÜGVA'YI HEDEF ALDI

Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilişkili ve bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet için kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.