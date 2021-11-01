İYİ Parti ve CHP arasındaki 'tezkere' krizi sürüyor! Faik Öztrak'tan 'ihanet' savunması...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"

CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi ve yeni bir skandala imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." dedi.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhuriyete ihanet' sözlerinin ardından 'tezkere' meselesine ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu CHP'yi eleştirdi.

"CHP'NİN DURUMU TARTIŞILIR"

Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım." ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK'TAN 'İHANET' SAVUNMASI

Dervişoğlu'nun restinden sonra CHP'den yeni bir açıklama geldi.

"SÖZÜMÜZÜN MUHATABI BELLİDİR"

Durumu toparlamaya çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'yi kastetmediğini iddia ederek, "Bizim sözümüzün muhatabı bellidir." dedi.

İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu 'tezkere' krizine ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.