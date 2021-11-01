AK Parti'den çok sert 'tezkere' tepkisi: "CHP HDP'ye vagon olmuş PKK'yı sevindirmiştir"





"KRİZLERDEN OLUMLU YÖNDE AYRIŞTIK"

Türkiye'nin 2008-2009'da da krizler yaşandığını belirten Dağ, "Türkiye, bu krizlerden hep olumlu yönde ayrışmasını bildi. Bugün de küresel ekonomik krize karşı, Türkiye azami ölçüde tedbirlerini almış durumdadır. Türkiye üretim ve ihracatta sürekli olarak yeni rekorlara imza atmaktadır. Küresel sorunlardan kaynaklı kur ve enflasyon artışı karşısında dar gelirli ve ücretli kesimi ezilmeyecek tedbirlerimizi peyderpey alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Ekonomideki toparlanma geçmişte olduğu gibi yine hükümetimiz eliyle olacaktır. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca, 'Yaparsa AK Parti Yapar' sloganını defalarca somut hale getirdik. Bugün de yarın da 'Yaparsa, AK Parti Yapar' diyoruz. Küresel dalgalanmalara karşı, yine inşallah Türkiye'yi yüze çıkaracak olan AK Parti olacak, hükümetimiz olacaktır. Dar gelirliyi ve ücretliyi bu üne kadar enflasyon karşısında ezdirmemiştir, bundan sonra da ezdirmeyecektir" diye konuştu.



"İŞKUR, CHP'YE ADAYLAR KONUSUNDA YARDIM EDECEKTİR"

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bir siteye röportaj verdiğini ve cumhurbaşkanı adayını özgeçmişle belirlediklerini söylediğini anımsatarak, "Türkiye, Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde özgeçmişle cumhurbaşkanı adayını belirleme komedisini de yaşamakta ve ülkemiz doya doya buna gülmektedir. CHP, oldu olacak; gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayarak cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulurlarsa; İŞKUR'un da CHP'ye uygun adaylar konusunda yardım edeceğine inanıyorum. İşte CHP'nin vizyonu da ufku da bu kadar. Özgeçmiş arasında aday aramayı da CHP adına önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Geçmişte sadece rütbeler arasından seçim yapan CHP, en azından biraz olsun; sivilleşmiş, özgeçmişler arasından aday aramaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

