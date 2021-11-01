AK Parti'den çok sert 'tezkere' tepkisi: "CHP HDP'ye vagon olmuş PKK'yı sevindirmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Dağ, iktidar ile muhalefetin gündeminin farklı noktalarda tezahür ettiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler ile ilgili bir iddia ortaya attığını belirten Dağ, "Gerisini getiremedi. Savcılıktan birkaç defa kendisine müzekkere yazılmasına rağmen bununla ilgili hiçbir ifadeyi yerine getirmedi. Sorulduğunda da Cumhurbaşkanımızın 6 ay önce dile getirmiş olduğu demokratik tepkisini ortaya koydu. Bir genel başkanın bunları dile getirirken çok daha dikkatli olması gerekir" dedi.
"MUHALEFET ÜLKEMİZDE İYİ BİR SINAV VERMEDİ"
10 büyükelçinin açıklamalarının ardından yaşanan süreci hatırlatan Dağ, "O süreçte de aslında muhalefet ülkemizde iyi bir sınav vermedi. Büyükelçilerle ilgili iç işlerine müdahale noktasında olan bu süreci Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde tavır koyarken, muhalefet ne yazık ki büyükelçiler nazarından baktı. Sonradan yaşanan hadiseler konusunda bir özür duyduk mu? Duymadık" diye konuştu.
"CHP, HDP'YE VAGON OLMUŞTUR"
Salı günü Meclis'te oylanan tezkere hakkında konuşan Dağ, şunları söyledi:
"Bugüne kadar terörle mücadele kapsamında hep Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir tezkere verilir. Bu tezkerede bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını çok net bir şekilde görürüz. Önceki oylamalarda 'evet' diyen CHP, bu oylamada 'hayır' diyerek kendisi ile çelişmiştir. Çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur. Bu hayır oyuyla 'askıda CHP' kampanyası başlamıştır. Hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse, CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP'nin Türkiye'nin her meselesinde gayri milli bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz."