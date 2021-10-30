Muharrem İnce'den CHP'ye ve Zillet İttifakı'na salvo: 'Hayır' veren, 'evet' verene ihanet ediyor

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ardından partisinin Altınordu ilçe merkezinde bulunan İl Başkanlığının açılışında konuştu.
İnce, HDP'yle birlikte Suriye-Irak Tezkeresi'ne 'Hayır' oyu veren CHP'ye sert tepki gösterdi.
"İKİ SENE ÖNCE 'EVET' DEYİP, BUGÜN HAYIR DİYENLERDEN DEĞİLİZ"
Terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek, "Terörün her türlüsünü kınayan bir partiyiz. DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, IŞID'ı, PKK'sı kim varsa. Senin teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak, başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye 'evet' deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil. Sloganımız mavi.
Önce memleket. Mavinin M'si. Memleket, orada adalet olacak. Adaleti olması yetmez, vicdan olacak. Yaptığın iş vicdana uygun olacak. O da yetmez; herkesin işi olacak" diye konuştu.
"HAYIR' VEREN 'EVET' VERENE İHANET EDİYOR"
Öte yandan Muharrem İnce, partisinin Giresun İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada gazetecilerin de sorularını yanıtlayan İnce, ittifakla ilgili soru üzerine, ittifakların seçim döneminde olabileceğini, ortada seçim yokken ittifak konuşmanın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi.
İnce, "İşte gördük, ittifak yapıyorlardı ama biri tezkereye 'evet' verdi, biri 'hayır' verdi. 'Hayır' veren, 'evet' verene 'ihanet ediyor' dedi. Yani böyle bir temel konuda bile anlaşamıyorlarsa nerede anlaşacaklar?" dedi.
"İttifakların bir yazılı metni olur, metni olmalıdır, o metni millet bilmelidir, öyle olursa olur." ifadelerini kullanan İnce, "Biz seçime üç ay kala bakarız, bu iktidarın gitmesi için ama, bu iktidarın yenilmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız ama şimdilik hedefimiz bizim 50+1 alıp tek başına iktidar olmak." diye konuştu.