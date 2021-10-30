CHP ülke çıkarlarını bir kenara bırakıp HDP'nin kuyruğuna takılalı çok oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

CHP'nin hayır oyunu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın, çarpıcı tespitler yaptı. Yalçın'ın yazısı şu şekilde:



Türkiye'nin yurtdışına asker göndermesine izin veren tezkere bir kez daha Meclis'te uzatıldı. Bu tezkere 6 yıl önce çıkmıştı. Türkiye'nin hem Irak hem de Suriye'de karşılaştığı ulusal güvenlik sorunlarına yerinde müdahale edebilmesini sağlayan bu tezkere sayesinde ordumuz birçok başarıya imza attı.



Böylesi bir coğrafyada, böylesi karışık bir zamanda hükümetin tezkereyi uzatmak istemesi kadar doğal bir durum yok. Tüm ülkenin güvenliğini ve geleceğini ilgilendirdiği çok açık. Ancak siyasi hesaplar böylesine hayati bir meselenin bile önüne geçecek hale geldiği için biz yine CHP'nin tavrını tartışıyoruz.



CHP'nin, ülke çıkarlarını bir kenara bırakıp HDP'nin kuyruğuna takılalı çok oldu, ama bu sefer yaptıkları son derece somut bir adım. Bu zamana kadar CHP'nin sırf oy uğruna söylem düzeyinde HDP çizgisine kaydığını çokça konuştuk. Parti yetkililerinin konuşmalarından örnekler verdik.



Kılıçdaroğlu, "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" demişti. "PYD bize mi saldıracak" demişti. "Afrin şehir merkezine Türk ordusu girmemeli" de demişti. Bazıları ısrarla bu sözleri duymazdan geldi. Veya boş laftır diye umursamazlık etti. İşte şimdi buraya kadar geldik.



CHP, HDP ile beraber terörle mücadele edilmesini mümkün kılan tezkereye ret oyu verdi. Olan biten budur. Ve bunun tevil edilecek tarafı yoktur. Yakın zamanda CHP-HDP ilişkisinin giderek arttığına şahit olacağız. Ve baştan bu yana söylediğimiz gibi bu, HDP'nin Türkiyelileşmesi şeklinde değil, aksine CHP'nin HDP'leşmesi şeklinde oluyor ve olacak.



Lütfen artık bu ilişkiyi küçümsemekten ve göz ardı etmekten vazgeçin. Bahsettiğimiz adım sıradan bir iş değil. Türkiye'nin en büyük güvenlik sorununu ilgilendiriyor. Bu tezkere, terörle mücadelenin anahtarıdır. Türkiye 2015 yılından bu yana bu tezkere sayesinde terörü sınırlarımız dışında vurma stratejisini geliştirdi. Bu sayede terör olaylarında muazzam bir azalma oldu. Her hafta sonu ülkenin en kritik noktalarında patlayan bombalar bu sayede ortadan kalktı. Tezkereye dayanarak yurtdışında üs bölgeleri kuruluyor. Ve ülkenin kahraman evlatları, sırf ülke bütünlüğü ve huzuru için yurtdışında terörle boğuşuyor.



Ama içeride birilerinin gözü, bu çetin mücadeleyi bile baltalayacak kadar dönmüş durumda. "CHP bu kadar da ileri gidemez" diyenler şimdi elini vicdanına koyup bir düşünsün. Olmaz dediğiniz her şey teker teker oluyor. Bakalım daha neler göreceğiz? İtiraf edin ki, bunun zaten başı sonu belli bir plan dahilinde yapıldığını hepiniz biliyorsunuz.

YAZIYA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN