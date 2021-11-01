Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile buluştu! 1 saat 5 dakika konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. 20 dakika olacağı bildirilen görüşme, 65 dakikada bitti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi" denildi.

F-16'DA BİDEN OLUMLU

G20'de ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merkel ve diğer liderlerle görüşen Başkan Erdoğan, zirve sonrası basın toplantısı düzenledi. Çarpıcı mesajlar verdi:

SURİYE'de bulunan terör örgütleri PKK, PYD, YPG'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda Biden'a üzüntümüzü ifade ettik. Ve bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir.

F-35'ten kaynaklanan bizim 1.4 milyar dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Elimizdekilerin modernizasyonu ve yeni F-16 verilmesi gündeme geldi. Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm.

MACRON'la olan görüşmemiz ağırlıklı olarak Afganistan, Libya, Suriye ve bunun yanında özellikle üzerinde durduğumuz konu şu anda Libya'ya yönelik Sayın Macron'un bir zirve gayreti var. Bununla ilgili bir daveti var. Düşüncelerimizi kendisine anlattık. Bu konuda da Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla bir adım atılması gündeme geldi.

ÇEŞME HATIRASI

İtalya Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Aşk Çeşmesi'ne de gitti. Burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a omuz atarak İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin arasına girdi. Objektiflere poz veren liderler, sonra aşk çeşmesine para atarak dilek diledi.