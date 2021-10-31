Dünyanın merak ettiği konu: 1 saat 5 dakikada neler konuşuldu? Erdoğan-Biden görüşmesinin şifreleri neler?
Dünya Roma'da düzenlenen G20 zirvesini yakından takip ediyor. Bugünün en önemli görüşmesi ise Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında olandı. 20 dakika olarak planlanan görüşme tam 1 saat 5 dakika sürdü. Peki görüşmede neler konuşuldu? ABD - Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Emekli Binbaşı – Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İki liderin görüşmesinde kritik başlıklar ele alındı. 20 dakika sürmesi öngörülen görüşme, bir saatten uzun bir süre devam etti.
Toplamda 65 dakika süren görüşme esnasında masada, özellikle Türkiye ve ABD arasındaki savunma anlaşmaları ve Türkiye'nin F-16 tedariki vardı. Görüşmede, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da hazır bulundu.
Görüşme sonrasında ABD'li ve Türk kaynaklardan gelen açıklamalarda, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın yapıcı bir temasta bulunduğu belirtildi.Görüşmede, iki lider Türkiye - ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı söylendi. Ayrıca ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildi. NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.