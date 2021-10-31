Dünyanın merak ettiği konu: 1 saat 5 dakikada neler konuşuldu? Erdoğan-Biden görüşmesinin şifreleri neler?

Görüşme sonrasında ABD'li ve Türk kaynaklardan gelen açıklamalarda, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın yapıcı bir temasta bulunduğu belirtildi.Görüşmede, iki lider Türkiye - ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı söylendi. Ayrıca ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildi. NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.