SON DAKİKA: Fransa-İngiltere arasında balıkçılık krizi! Macron açık açık tehdit etti: 2 Kasım son tarih
Son dakika haberleri... Avrupa'da Fransa ile İngiltere arasında yaşanan 'balıkçılık krizi'nde son perde yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'yi tehdit etti. Macron, "İngilizler açık şekilde harekete geçmezse 2 Kasım itibarıyla planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek." dedi. Peki Fransa ile İngiltere arasında yaşanan 'balıkçılık sorunu' nedir? Detaylar haberimizde...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devam eden balıkçı sorununa ilişkin "İngilizler açık şekilde harekete geçmezse 2 Kasım itibarıyla planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek." dedi.
Ülkenin Calais kentinde bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini ifade eden Macron, "Bu konuda tansiyon yükseldi ve İngiltere'nin içinde siyasi tartışmalara neden oldu. Bazı tercih ve uygulamaları kabul edemeyiz, deniz yoluyla gelenleri geri itmek gibi. Bu uluslararası insani hukuka aykırıdır. Bu konuda Boris Johnson ile birçok kez görüştük." diye konuştu.
İngiltere'nin Brexit anlaşmasını uygulamadığını, buna karşı sessiz kalamayacaklarını ifade eden Macron, balıkçı sorununa ilişkin, "Hiçbir gerilim istemiyorum ancak ciddi olunmalı. 10 aydır çalışıyoruz. (Fransız) balıkçıların bir kısmına lisans verildi diğerlerine ise bilinmeyen nedenlerden dolayı verilmedi. Lisans konusunda hala bir metot belirlenmedi. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği 'bu yaklaşımda devam edersiniz misilleme önlemleri olacak' deme hakkı var." diye konuştu.