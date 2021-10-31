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    • 01.11.2021 01:23
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

    AA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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