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    • 30.10.2021 20:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu!

    Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüşmeleri sürüyor. Başkan Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak F-35 ve F-16'lar olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

    İşte Başkan Erdoğan ve Biden’ın görüşeceği tarih!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın Başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

    Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yarın bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Ekim'de Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuş Biden ile görüşmesine ilişkin de açıklama yapmıştı.

    F-35 VE F-16 MESELESİ GÜNDEMDE
    Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söylemişti:

    "İSABETLİ OLACAK"
    "Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."

        Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı iki liderin görüşmesinde neler konuşulacağını canlı yayında aktardı. Keşaplı, görüşme F-16'lar ve savunma konuları ele alınacağını bildirdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN G20'DEKİ TEMASLARI
        Zirveye katılan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile ayaküstü sohbet etti.

        Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ayrı ayrı görüştü.
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