Son dakika: CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu!

Son dakika haberleri... CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.
Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.
HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.
Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.
CHP'DEN TEZKERE İLE İLGİLİ 14 SORU
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ardından tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklayan CHP, skandalın üstüne örtmek için bazı sorular yöneltti.
CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu sorulara yer verildi:
1-Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?
2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?
3- Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu?
4-Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan; Fırat'ın doğusunda "145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge"ye ne oldu?
5-Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; "güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti". Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?
6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip'teki terör unsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?
7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?