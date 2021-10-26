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    • 26.10.2021 15:28
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    Son dakika: CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu!

    Son dakika haberleri... CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı. Partisinin grup toplantısında tezkereye 'hayır' oyu vereceklerinin alt yapısını hazırlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun” dedi. Öte yandan söz konusu tezkereye CHP ile birlikte dostu HDPKK da hayır oyu vereceğini açıkladı.

    Son dakika haberleri... CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

    Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.

    Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.

    HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.

    Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.

    CHP'DEN TEZKERE İLE İLGİLİ 14 SORU
    PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ardından tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklayan CHP, skandalın üstüne örtmek için bazı sorular yöneltti.

    CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu sorulara yer verildi:

    1-Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?

    2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?

    3- Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu?

    4-Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan; Fırat'ın doğusunda "145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge"ye ne oldu?

    5-Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; "güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti". Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?

    6-Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip'teki terör unsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?

    7-Astana sürecine dayanarak İdlip çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?

        8-Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen 5 gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?

        9-Büyük önem atfettiğiniz M4- M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?

        10- Suriye'de 33 askerimizi şehit eden Rusya'ya nasıl bir karşılık verildi?

        11-Son dönemde Suriye'de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?

        12-Suriye'de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye'de neden serbest bırakıldı?

        13-IŞİD sadece Suriye'de mi hedef?

        14-Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?

        GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.

        Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

        İsterdik ki, gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkanvekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz. Şu milli çıkarlarımız var deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir ama biz milli kurtuluş savaşı döneminden gelen bir partiyiz.

            Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz barış içinde diyoruz. Beyefendinin bakış açısı ise bir de şimdi İdlib'ten bir ordu gelsin. Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız.

            Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve polisimiz gitti, ne mücadelesi? Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit etti. Soruyorum sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. Bu benim onuruma dokunuyor.

            Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnu kanamasın. Niye yapıyorsunuz siz bunu? Bunların terk ettiği vatan toprağına bayrağımızı yeniden dikeceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni oraya götüreceğiz.

            "TEZKEREDE YABANCI ASKERLER VAR"
            Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Yönetme kapasitesi olmayan adama soru sormak yanlış. Bahçeli'ye soruyorum; bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye el kaldıracaksın. Söyle bakalım sen milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Böyle bir rezillik olur mu ya? Terör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Taliban'ı mı getireceksin? Amerikalılar mı, yunanlar mı kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden TSK ve polislerimizdir. Tezkeredeki yabancı güçler kim?

            HDP'DE HAYIR OYU VERECEĞİNİ AÇIKLADI
            HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

            Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hukukun askıya alındığını, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ailesi olarak görüşmek istediklerini, ancak taleplerine karşılık bulamadıklarını ileri sürdü.

            Çözümün savaş ve çatışmada değil, diyalog ve yumuşak güçte olduğunu dile getiren Öcalan, "Bu zemin üzerinde kendinizi uluslararası siyasete ve ülke siyasetine kabul ettirirsiniz. Barış siyasetinin karşılığı maalesef Ankara koridorlarında görünmüyor." dedi.

                Ömer Öcalan, "Bugün Genel Kurul gündemine gelecek, Irak ve Suriye tezkeresine 'Hayır' diyeceğiz. 'Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğiz' diyenler, Libya tezkeresine 'Hayır' diyebiliyor. Bu yaklaşımlar, ülkeyi büyütmez, ülkeye katkı sunmaz." diye konuştu.

                HDP'Lİ VEKİL ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMİŞTİ
                HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

                CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılıyor.
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                Haberler Güncel Son dakika: CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu!
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