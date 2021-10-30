Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2021 22:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2021 22:40
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larına ilişkin açıklamalarda bulundu. SİHA'ların Türk yapımı olsa da kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle Türkiye'nin suçlanmaması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı" dedi.

    Türkiye’den Ukrayna’ya SİHA tepkisi!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin suçlanamayacağını söyledi.

    G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

    İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.



    Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "TÜRKİYE BUNUNLA SUÇLANAMAZ"
    "Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."



        UKRAYNA ADIMIZI KULLANMAYI BIRAKMALI
        Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’den Ukrayna’ya SİHA tepkisi!
        Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
            SON DAKİKA