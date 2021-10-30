Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı





Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE BUNUNLA SUÇLANAMAZ"

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."