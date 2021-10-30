Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"TÜRKİYE BUNUNLA SUÇLANAMAZ"
"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."