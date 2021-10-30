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    • 30.10.2021 16:42
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    Kayıt! Ve Uğur Dündar, Dumlupınar şehidini anlatırken ağlamaya başlar...

    Askeri vesayetin popüler gazetecisi Uğur Dündar fondaş medyada ağladı. Katıldığı programda Dumlupınar'daki şehit Sancaktar Mehmet ile babasının hikayesini anlatan Uğur Dündar, bir anda kameralara bakarak ağladı. Namuslu gazeteci olduğunu ileri süren Dündar, iktidara karşı sürdürdüğü kara propagandayı da ihmal etmedi. Haberin detayları...

    Uğur Dündar ve vatan, millet, Dumlupınar bir arada...

    Namaz kılanları kötüleyip hedef göstermesiyle bilinen fondaş gazeteci Uğur Dündar, Tele1 ekranlarında sunduğu 'Demokrasi Arenası' adlı programda, Dumlupınar şehidi Onbaşı Sancaktar Mehmet ile babası Çetmili Kara Ali Çavuş'un hikayesini anlattı.

    Çetmili Kara Ali Çavuş'un 1912 yılında cephelerde savaşmak için evinden ayrıldığını belirten Uğur Dündar, oğlu Mehmet'e 11 yıl sonra kavuştuğunu söyledi.

    VE UĞUR DÜNDAR AĞLAMAYA BAŞLAR...

    Dündar, anlattığı hikaye sırasında ise gözyaşlarını tutamadı.

    "11 YIL SONRA KAVUŞURLAR, BABA ERTESİ GÜN..."

    Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "11 yıl sonra sarlırlar, öpüşürler ve çok hazindir baba ertesi gün orada şehit düşer. Oğlu babasının cenazesini taşırken heykele konu olmuştur.

    "O YİĞİT DELİKANLI DA..."

    O yiğit delikanlı, 19 yaşındaki Onbaşı Sancaktar Mehmet'te 9 Eylül günü İzmir'e giren birliklerin en önünde giderken şehit düşer.

    YİNE İFTİRA YİNE KUTUPLAŞTIRMA: DUMLUPINAR'I UNUTTURMAYA ÇALIŞANLARIN...

    Dumlupınar'ı unutturmaya çalışanların bu dünyada ve öbür dünyada yeri yoktur. Dumlupınar kazanılmasaydı bugün biz yoktuk. Belki birey olarak vardık ama adlarımız kim bilir neydi. Burada bırakın konuşmayı, hür nefes bile alamazdık. Şu aldığımız nefesi bile her şeyimizi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

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    Haberler Güncel Kayıt! Ve Uğur Dündar, Dumlupınar şehidini anlatırken ağlamaya başlar...
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