Kayıt! Ve Uğur Dündar, Dumlupınar şehidini anlatırken ağlamaya başlar...

Dumlupınar'ı unutturmaya çalışanların bu dünyada ve öbür dünyada yeri yoktur. Dumlupınar kazanılmasaydı bugün biz yoktuk. Belki birey olarak vardık ama adlarımız kim bilir neydi. Burada bırakın konuşmayı, hür nefes bile alamazdık. Şu aldığımız nefesi bile her şeyimizi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."