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    • 30.10.2021 17:20
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    Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

    CHP'nin tezkereye hayır vermesine tepki gösteren Muharrem İnce, "İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil" dedi.

    Muharrem İnce’den CHP’ye tezkere tepkisi

    Ordu'ya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



    CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ
    Ardından Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştiren İnce, terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek, "Terörün her türlüsünü kınayan bir partiyiz. DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, IŞID'ı, PKK'sı kim varsa. Senin teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak, başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye 'evet' deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil. Sloganımız mavi. Önce memleket. Mavinin M'si. Memleket, orada adalet olacak. Adaleti olması yetmez, vicdan olacak. Yaptığın iş vicdana uygun olacak. O da yetmez; herkesin işi olacak" diye konuştu.



    İnce, program sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaldırımda gitar çalan gençlere eşlik eden İnce, bir kahvehanede vatandaşlarla da okey oynadı.

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    Muharrem İnce’den CHP’ye tezkere tepkisi
    Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz
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