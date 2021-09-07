RTÜK cezayı kesti: FOX, TELE1, Halk TV, Show TV, İsmail Saymaz ve Didem Arslan Yılmaz...

Toplantının ilk gündeminin kuşak programları olduğu aktarılan açıklamada, "FOX'ta yayınlanan ve sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı 'Fulya ile Umudun Olsun' adlı programda canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler RTÜK engeline takıldı. Üst Kurul, söz konusu yayın hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi" denildi.

SHOW TV'DE YASA İHLALİ

Açıklamada, boşanma aşamasında olan bir çiftin yaşadığı tartışmayı ekrana taşıyan bir programa ilişkin, "Show TV'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında ise boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmalar, çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aslında aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması yasa ihlali olarak tespit edildi. RTÜK, kanunda yer alan 'Yayın hizmetleri….., Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal eden SHOW TV'ye idari para cezası verdi" ifadelerine yer verdi.