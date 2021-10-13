Fondaş medyanın, "Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede" haberi yalan çıktı

Fondaş Tele1 sunucusu Zeynel Lüle de fondaş T24'ü paylaşarak, "Bu da ne? Utanç verici... KKTC'nin Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da aralarında bulunduğu KKTC'nin aydın insanlarına Türkiye'ye giriş yasağı konmuş." dedi.

VE YEMİNLİ FONDAŞ ASLI AYDINTAŞBAŞ