Fondaş medyanın, "Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede" haberi yalan çıktı

ABD, Avrupa, CHP yönetimi ve belediyelerinden aldığı fonlar karşılığı yanlış ve provokatif yayınlar yapan fondaş medya yalan haberleriyle kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmaya son gaz devam ediyor.
Fondaş Gazete Duvar geçtiğimiz gün haberinde, "Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye giriş yasağı getirildiği belirtildi. Yasak getirilenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da olduğu öğrenildi. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle beş yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye girişleri kabul edilmeyecek." ifadelerini kullandı.
FONDAŞ MEDYA YALANI İNTERNETTE DOLAŞIMA SOKTU
Kıbrıs'ta yayın yapan Avrupa Gazetesi'ne dayandırdığı haberi Türkiye düşmanı kim varsa paylaştı. Fondaş medyanın internet siteleri; Halk TV, Birgün, T24, Evrensel, Sol Haber, Karar ve benzerleri yalan haberi yayınladı.
KAÇAK CAN DÜNDAR