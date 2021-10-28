CHP'li belediyenin 'yeni aldık' dediği kitre bebeklerin sadece boyandığı ortaya çıktı!

İnternette 150 liradan satılan Kitre bebeklere 11 bin 500 lira ödenmesi skandalında yeni perde... İhale edilen bebeklerin yeni alınmadığı, sadece boyama işi için 44 oyuncak bebeğe 366 bin lira ödendiği ortaya çıktı.
BÜYÜKŞEHİR'E TAHSİS ETTİK 2 YIL KAPALI KALDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, iki yıl önce 'Beypazarı kazansın' düşüncesiyle müzeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiklerini ancak iki yıl kapalı kaldıktan sonra nihayet 23 Ekim'de Mansur Yavaş tarafından müzenin açıldığını hatırlattı.
Büyükşehir'in, skandal satın almayla ilgili yaptığı basın açıklamasına değinen Başkan Tuncer Kaplan şunları söyledi: Açıklamada, "Beypazarı yöresel ürün, mekân ve geleneklerinin dışında, Semerci Mustafa Atıcı, Nalbant Hasan Hüseyin Göbüt, Dokuma Ustası Emin Yıldırım, Dokumacı İsmail Yanık, Fotoğrafçı-Berber Hüseyin Budak, Ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu'nun da birebir modellemesi yapıldığı belirtiliyor.