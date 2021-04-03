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    • 04.04.2021 00:11
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    CHP'li yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nden 11 günlük şirkete milyonluk ihale kıyağı

    'da "Şeffaf belediyecilik uygulamasını başlatacağız" diyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın bir ihalesine daha 'şaibe gölgesi' düştü. , kartlı su sayaçlarının bakım ve onarım hizmet alımını ihaleye çıkardı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için 5 firma doküman satın aldı. Tek firmanın teklif vermesi sonucu, ihaleyi 6 milyon lira bedelle, 11 gün önce kurulmuş bir şirket aldı.

    11 günlük şirkete milyonluk ihale kıyağı!

    CHP'li Mansur Yavaş tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şaibeli bir ihale gerçekleşti.

    Yavaş'ın 6 milyon 250 bin TL'lik sayaç bakım işini ihaleden yalnızca 11 gün önce kurulan bir şirkete verilmesi, zihinlerde derin şüpheler doğurdu.



    SABAH'ta yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(ASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, "Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının Bakım Onarım Hizmet Alım İşi" adı altında 31 Mart 2020'de bir ihale açtı.

    İhale, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden canlı olarak yayınlandı.



    4 AYLIK İŞ VERİLDİ
    İlgili firmaların dosyalarını inceleyen ASKİ, ihaleye fiyat veren tek şirket olan Akter Tüketim Malları şirketiyle el sıkıştı. 7 Nisan 2020'de başlayan ve 6 Ağustos 2020'de sona eren iş için şirkete 5 milyon 999 bin 900 TL ödendi. Toplamda 4 ay sürecek iş için ödenecek ücretin ay hesabıyla karşılığı 1 milyon 499 bin 975 TL oldu.



        ŞUBEYİ KURDU İHALEYİ ALDI
        Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, İstanbul Beyoğlu'nda merkezi olan Akter Tüketim Malları Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 17 Temmuz 2014'de kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden milyonluk ihaleyi alan Akter Tüketim Malları Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Şubesi ise 20 Mart 2020'de faaliyete geçti. 11 gün sonra da pazarlık usulüyle gerçekleşen ihale yapıldı.

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