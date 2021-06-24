ASKİ diğer belediyelerin 169 lira ödediği sayacı 380 liraya aldı! 25 milyonluk kazık

ASKİ'DEN 3 KISIMLI YENİ İHALE

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün; 4 Haziran 2021 açık ihalesinin ise 3 kısımdan oluştuğu bildirildi. Uzaktan Okumaya Uyumlu Mekanik Su Sayacı'nın birim fiyatının 113,67 TL olduğu, 255 bin adet sayacın toplam bedelinin 28 milyon 985 TL olduğu öğrenildi. Soğuk Su Sayacı'nın birim fiyatının 367,5 TL olduğu, 40 bin adet sayacın toplam bedelinin 14 milyon 700 bin TL olduğu bildirildi. Hacim Ölçer Mekanik Su Sayacı'nın birim fiyatının 125 TL olduğu, 20 bin adet sayacın toplam bedelinin 2 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.





KAMU ZARARI 24 MİLYON 314 BİN 350 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kısımlı ihaleden ise kamu zararının 15 milyon 858 bin 350 TL olduğu, 4 ihaleden toplam kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu bildirildi.



ADRESE TESLİM ŞARTNAME MADDESİ: LORA YAZILIM

İhalelerin "adrese teslim ihale" durumuna getirildiği, şartnamedeki maddelerin bire bir Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin broşüründeki teknik özelliklerin alınmış olduğu dikkat çekiyor. Şartnamelerde geçen "Lora uzaktan haberleşme sistemi kullanılması" zorunluluğu sebebiyle hiçbir firma, davet edilse de ihaleye giremiyor, çünkü sistem Mustafa Kocabaş'ın temsilcisi olduğu Luna A.Ş. ve Ahmet Somuncu'nun müdürü olduğu Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden tarafından kullanılıyor.



Söz konusu yazılımın Türkiye'de sadece bu iki şirkette bulunmasının sebebi ise Mustafa Kocabaş ile Ahmet Somuncu'nun yakın arkadaş olduğu iddia ediliyor. Mustafa Kocabaş ve Ahmet Somuncu'nun bir başka yakın arkadaşları ise, ASKİ İhale Komisyonu Başkanı Koray Erdoğan olduğu, Mustafa Kocabaş, Ahmet Somuncu ve Koray Erdoğan'ın geçmişte uzun yıllar aynı şirkette mesai yaptıkları bildirildi.