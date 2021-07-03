CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘örnek’ ihalesi bile usulsüz! Skandal belgelendi

Söz konusu gerekçelere dayalı olarak ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. 2020 Aralık ayında ani ve beklenmeyen ya da idare tarafından önceden öngörülemeyen bir olayın gerçekleşmediği ve lahit alımına ilişkin ihalenin, idarenin bahsettiği gerekçelerin ardından ivedilikle yapılmadığı hususları değerlendirildiğinde ilgili ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığı ortaya çıkmaktadır.



Mansur Yavaş, göreve geldiği günden beri hep, ihaleleri canlı yayında şeffaf yapmasıyla övünüyor, bin 500 ihaleyi canlı yayınladığını

söylüyor.





Mansur Yavaş; "İhalelerin canlı yayımlanmasını toplum nasıl karşılıyor, size yansımaları neler?" şeklindeki soruya, "Çok olumlu tepkiler alıyoruz. 'Ders çalışmam gerekirken oturmuş ABB mezarlıklar lahit kapağı alım ihalesi izliyorum' diyenler var. Bu, bizim adımıza da toplumumuz adına da umut verici. Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz, bu durumdan çok memnunuz" iddiasında bulunmuştu.



Ancak lahit kapağı ihalesinde de görüldüğü gibi, Yavaş'ın, işine gelen bölümleri canlı yayınladığı, gerçekte ihaleleri arka odada adreslerine teslim ettiği anlaşılıyor.