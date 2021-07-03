CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘örnek’ ihalesi bile usulsüz! Skandal belgelendi

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın övünerek her yerde anlattığı lahit kapağı ihalesinde usulsüzlük yapıldığını belgeledi.
ÖZEL ŞİRKETE VERİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşi" ihalesinin, belediye iştirak şirketi Metropol A.Ş. aracılığıyla Yahyalar İnşaat adlı özel şirkete verildiği anlaşıldı.
Sayıştay, raporda, Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşinin Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi'nde, ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını, ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığına dikkat çekti.