Son dakika: Suriye - Irak tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi





MHP'NİN TAVRI NET

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce söz alan Adan, Irak-Suriye tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere üzerine konuştu.

Adan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ay yıldızın ışığını yükseltenler, TBMM'nin de kurucu kadrosu olmuşlardır. Onların emsalsiz kahramanlıkları sayesinde bu Meclis, 'Gazi' unvanı ile şereflenmiştir. TBMM, devletin kurucusu, milletin koruyucusudur. TBMM, Türk askeri ile omuz omuza vermiş, Polatlı'ya kadar ilerleyen düşmana karşı gelmiştir. Sakarya'da destan yazan ruhun arkasında bu Meclis'in Mehmetçiğe verdiği teminat vardır. Büyük Taarruz'un süvarileri dört nala hücuma kalkmışken, onların hızına hız katan güç, bu Meclis'in onlara duyduğu inançtır" dedi.