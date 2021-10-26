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    • 26.10.2021 18:40
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    Son dakika: Suriye - Irak tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi

    Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM kararı ile izin süresi 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl daha uzatıldı. Öte yandan HDP ile örtülü ittifakını tezkere meselesine de taşıyan CHP, HDP'nin 'hayır oyu vereceksiniz' çağrısının ardından Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu verdi.

    Suriye Irak tezkeresi TBMM’den geçti

    Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.



    Irak ve Suriye Tezkeresi TBMM kabul edildi.

    Tezkereyi onaylayan Grubu olan Partiler:

    AK Parti

    İYİ Parti

    • MHP

    Tezkereyi reddeden Grubu olan Partiler:

    CHP

    HDP



    MHP'NİN TAVRI NET
    Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.

    TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce söz alan Adan, Irak-Suriye tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere üzerine konuştu.

    Adan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ay yıldızın ışığını yükseltenler, TBMM'nin de kurucu kadrosu olmuşlardır. Onların emsalsiz kahramanlıkları sayesinde bu Meclis, 'Gazi' unvanı ile şereflenmiştir. TBMM, devletin kurucusu, milletin koruyucusudur. TBMM, Türk askeri ile omuz omuza vermiş, Polatlı'ya kadar ilerleyen düşmana karşı gelmiştir. Sakarya'da destan yazan ruhun arkasında bu Meclis'in Mehmetçiğe verdiği teminat vardır. Büyük Taarruz'un süvarileri dört nala hücuma kalkmışken, onların hızına hız katan güç, bu Meclis'in onlara duyduğu inançtır" dedi.



        CHP "HAYIR" DEDİ
        Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bugün TBMM'de oylanan tezkere öncesi HDP'li vekil İmam Taşçıer'den CHP'ye uyarı niteliğinden bir açıklama geldi.

        Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurmuştu.

        TBMM Genel Kurulu'nda CHP tezkereye "hayır" oyu verdi. CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiği Irak-Suriye tezkeresi AK Parti ve MHP sayesinden kabul edildi.



        TOPLANTIDA SKANDAL SÖZLER: "TEZKEREDE YABANCI ASKERLER VAR"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.

        CHP lider Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Yönetme kapasitesi olmayan adama soru sormak yanlış. Bahçeli'ye soruyorum; bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye el kaldıracaksın. Söyle bakalım sen milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Böyle bir rezillik olur mu ya? Terör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Taliban'ı mı getireceksin? Amerikalılar mı, yunanlar mı kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden TSK ve polislerimizdir. Tezkeredeki yabancı güçler kim?" ifadelerine yer verdi.
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