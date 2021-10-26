10 hadsiz Büyükelçiye rest çeken Başkan Erdoğan'a Aliyev'den övgü: "Verdiği cevap bütün siyasetçiler için örnektir"





NE OLMUŞTU?

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdiğini belirterek, 'Burası kabile devleti değil, burası anlı şanlı Türkiye. Ya Türkiye'yi anlayacaklar ya da burayı terk edecekler' demişti. Başkan Erdoğan'ın resti sonrası 10 büyükelçi geri adım atmak zorunda kalmıştı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.