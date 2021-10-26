Bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD/YPJ'de 680 terörist kahraman komandolarımıza karşı savaşmayı reddetti!

"Yüzde 80'i gibi terör örgütüne emir komuta edecek yani deneyimli üst düzey terörist kalmadı. Türkiye, insancıl ve ikna etme yöntemleriyle çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün ana merkezi diye bir şey kalmadı, PKK'ya bağlı dağınık örgüt grupları var. Örgütsel bir bütünlükleri artık kalmadı. Teröristlerin kaçması örgütsel çözülmenin işareti."