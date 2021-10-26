Bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD/YPJ'de 680 terörist kahraman komandolarımıza karşı savaşmayı reddetti!

Barış Pınarı Bölgesi'nin güney hattındaki Tel Tamir ve Ayn İsa terör örgütü PKK/YPG'nin en önemli mevzileri konumunda.
Barış Pınarı Bölgesi'nin güney hattındaki Tel Tamir ve Ayn İsa terör örgütü PKK/YPG'nin en önemli mevzileri konumunda.
Bu iki noktadan Barış Pınarı Bölgesine sızma girişimi yapan teröristler karşılarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demir pençesini buluyor.
TRT Haber'in aktardığına göre son iki haftada Haseke'de 370, Rakka'da ise 310 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gitmeyi reddetti. Terör örgütü, elebaşılarına karşı gelen bu 680 teröristi sözde cezaevine kapattı.
Son 5 günde 9'u çocuk 290 kişi örgüt tarafından alıkonularak terör kamplarına götürüldü.
"DENEYİMLİ ÜST DÜZEY TERÖRİST KALMADI"
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Yüzde 80'i gibi terör örgütüne emir komuta edecek yani deneyimli üst düzey terörist kalmadı. Türkiye, insancıl ve ikna etme yöntemleriyle çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün ana merkezi diye bir şey kalmadı, PKK'ya bağlı dağınık örgüt grupları var. Örgütsel bir bütünlükleri artık kalmadı. Teröristlerin kaçması örgütsel çözülmenin işareti."