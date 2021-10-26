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    • 26.10.2021 11:59
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    • 26.10.2021 12:23
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    Bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD/YPJ'de 680 terörist kahraman komandolarımıza karşı savaşmayı reddetti!

    Türkiye'nin savaş mahareti ve cesur ordusu düşmana korku salıyor. Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin Ayn İsa ve Tel Tamir bölgesine, çocukları kaçırdığı eğitim kamplarından getirmek istediği 680 terörist, kahraman Mehmetçikle ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gelmeyi reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşmaktan korkan teröristlerin tamamı örgütün sözde cezaevlerine kapatıldı. Haberin detayları...

    680 PKK/YPG’li terörist TSK ile savaşmak istemedi

    İsrail'in güvenliği için Batı desteğiyle kurdurulmak istenen ve topraklarımızı da içine alan PKK terör devletine karşı Türkiye ölümüne bir mücadele yürütüyor.

    PKK/YPG/KCK/PYD/YPJ'li teröristlerin en ufak sızma girişimi engelleniyor, bölgede kuş uçurtulmuyor.

    TEL TAMİR VE AYN İSA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN EN KRİTİK MEVZİSİ

    Barış Pınarı Bölgesi'nin güney hattındaki Tel Tamir ve Ayn İsa terör örgütü PKK/YPG'nin en önemli mevzileri konumunda.

        Bu iki noktadan Barış Pınarı Bölgesine sızma girişimi yapan teröristler karşılarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demir pençesini buluyor.

        Tel Tamir ve Ayn İsa'ya yığınak yapmaya çalışan teröristler, Mehmetçik'in başarılı operasyonlarının yol açtığı korku nedeniyle kaçıyor.

        TRT Haber'in aktardığına göre son iki haftada Haseke'de 370, Rakka'da ise 310 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gitmeyi reddetti. Terör örgütü, elebaşılarına karşı gelen bu 680 teröristi sözde cezaevine kapattı.

            Örgüt üyesi bulmakta güçlük çeken PKK, Rakka ve Haseke'de gençleri zorla silah altına almaya başladı.

            Son 5 günde 9'u çocuk 290 kişi örgüt tarafından alıkonularak terör kamplarına götürüldü.

            "DENEYİMLİ ÜST DÜZEY TERÖRİST KALMADI"

            Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, konuyla ilgili şunları söyledi:

            "Yüzde 80'i gibi terör örgütüne emir komuta edecek yani deneyimli üst düzey terörist kalmadı. Türkiye, insancıl ve ikna etme yöntemleriyle çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün ana merkezi diye bir şey kalmadı, PKK'ya bağlı dağınık örgüt grupları var. Örgütsel bir bütünlükleri artık kalmadı. Teröristlerin kaçması örgütsel çözülmenin işareti."

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            Haberler Güncel Bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD/YPJ'de 680 terörist kahraman komandolarımıza karşı savaşmayı reddetti!
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