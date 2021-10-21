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    • 21.10.2021 09:32
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    Son dakika! İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye destek veren HDP ilçe başkanlarına gözaltı

    Gelen son dakika haberine göre İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Haberin detayları...

    İHA
    HDP’li başkanlara PKK/KCK/PYD/YPG gözaltısı

    İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezi ve ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin tahkikat işlemlerinin İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika! İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye destek veren HDP ilçe başkanlarına gözaltı
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