Suriye sınırındaki YPG/PKK'lı teröristlerin paniği A Haber kamerasında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Artık tahammülümüz kalmamıştır! En kısa sürede bu sorunların çözümü için gerekli adımları atacağız." demesi ile gözler Suriye'deki terör hedeflerine çevrildi. Taciz ve saldırıların arttığı bölgede 2 polisimizin şehit olması bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye'nin olası harekatının gündeme gelmesi ile teröristler hendek ve tünel çalışmalarına hız verdi. Sivilleri köylerden çıkaran teröristler evleri karargah olarak kullanmaya başladı. A Haber televizyonu Cerablus'un hemen karşısındaki Ayn-el Arab'ın Zor Mağar Köyü'ndeki hareketliliği görüntüledi.

A HABER ZOR MAĞAR'DAKİ TERÖRİSTLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber televizyonu Türkiye'nin olası harekatı öncesi sıcak bölgedeki takibini sürdürüyor. Daha önce Tel Rıfat'taki teröristleri ve hazırlıkları görüntüleyen A Haber, bu kez de Ayn-el Arab'ın yanıbaşındaki Zor Mağar Köyü'nü görüntüledi.