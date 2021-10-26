Ümraniye'de akılalmaz kaza: İhmaller sonrası scooterlı kadın İETT otobüsünün altında kaldı





AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRDI

Akkaya, bu sırada arkadan gelen 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polis eve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.