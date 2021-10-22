Başkan Erdoğan sinyali vermişti! SİHA'lar Kamışlı ve Ayn el Arab semalarına yükseldi

Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.

Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.