Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.10.2021 01:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 01:07
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan sinyali vermişti! SİHA'lar Kamışlı ve Ayn el Arab semalarına yükseldi

    Başkan Erdoğan, "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" diyerek terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sinyali vermişti. TSK operasyona hazırlanırken terör örgütü PKK/YPG'yi korku sarmış durumda. Teröristler mevzi kazmaya devam ederken Türk SİHA'ları Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde görev yapıyor.

    SİHA’lar Kamışlı ve Ayn el Arab semalarına yükseldi

    Türkiye yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik yeni bir operasyonun hazırlığında.

    YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN

    Başkan Erdoğan, "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" diyerek terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sinyali vermişti. Bölgede sıcak anlar yaşanırken teröristleri korku sarmış durumda.

    SİHA'LAR GÖREVDE

    Sınır ötesine zırhlı araçlar ve komandolar sevk edilirken mücadele havada da devam ediyor. Son olarak Türk SİHA'ları, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.

        Erdoğan'ın açıklaması sonrası Suriye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Bölgeye zırhlı araçların sevkleri başlarken harekatın nerelere yapılacağı ise merak ediliyor. Türkiye'nin yeni askeri harekatının hedefinde 4 şehir var: Menbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Temir.

        Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

        Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.

        Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.

        TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Soros’un çocuğundan Kavala çağrısı!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan sinyali vermişti! SİHA'lar Kamışlı ve Ayn el Arab semalarına yükseldi
            SON DAKİKA