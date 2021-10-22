Başkan Erdoğan sinyali vermişti! SİHA'lar Kamışlı ve Ayn el Arab semalarına yükseldi

Türkiye yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik yeni bir operasyonun hazırlığında.
Türkiye yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik yeni bir operasyonun hazırlığında.
Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.
Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.
Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.
TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.