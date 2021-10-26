Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı’nın geri adımını değerlendirdi! Niyetimiz kriz çıkarmak değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı'nın geri adımını değerlendirdi: Bir grup elçinin yargıyı sigaya çekmesine tahammül edemeyiz. Amaçlarının hak-hukuk takibi olduğuna kimse bizi inandıramaz. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yeni açıklama ile ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Artık daha dikkatli olmalılar.

10'LARDAN GERİ ADIM

ABD başta olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisi, geçen hafta Osman Kavala hakkında açıklama yapıp Türkiye'ye parmak salladı. Ankara anında sert çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin "İstenmeyen adam ilan edileceklerini" açıkladı. Bunun üzerine dün geri adım atan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne atıfta bulunarak "içişlerinize karışmayız" açıklaması yaptı. İlk açıklamayı, ABD Büyükelçiliği yayınladı. Diğer büyükelçilikler de aynı mesajı paylaştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadesini kullanıldı.

SAYGI DUYACAKLAR

Başkan Erdoğan, hadsiz büyükelçiler için "Egemenlik haklarımıza saygı duyacaklar. Artık daha dikkatli olacaklardır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Türkiye'nin hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke temeldir" mesajını paylaştı.

MANKURTLARI MİLLETİMİZ İZLİYOR

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Elin kılıcını sallayıp ülkelerinin aleyhindeki bu kampanyanın sözcülüğünü üstlenen mankurtları, milletimiz yakından takip etmektedir.