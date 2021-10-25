ABD'den büyükelçilerin geri adımı sonrası yeni açıklama: Anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz

NE OLMUŞTU?

ABD öncülüğündeki 10 ülkenin büyükelçisi Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atmış ve "Kavala derhal serbest bırakılmalı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

10 büyükekçiye başta Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kınanmış hatta Başkan Erdoğan "Personan non grata" ilan edileceklerini de bildirmişti.

"BURASI ANLI ŞANLI TÜRKİYE"

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."