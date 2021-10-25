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    • 25.10.2021 22:31
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    ABD'den büyükelçilerin geri adımı sonrası yeni açıklama: Anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz

    'Osman Kavala' bildirisi yayınlayarak bir hadsizliğe imza atan ABD öncülüğündeki 10 büyükleçi yaptıkları yeni açıklama ile geri adım attı. Büyükelçilerin açıklaması sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    ABD’den yeni açıklama!

    Amerika Birleşik Devleti 10 büyükelçinin geri adım atması sonrası yeni bir açıklama yaptı.

    'Osman Kavala' bildirisi yayınlayarak bir hadsizliğe imza atan ABD öncülüğündeki 10 büyükleçi yaptıkları yeni açıklama ile geri adım attı.

    "VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDESİNE RİAYET ETMEYİ TEYİT EDER"
    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullandı.

    Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Almanya, Fransa, Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaştı ya da retweet etti.

    ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA
    Büyükelçilerin geri adımı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "DİYALOG KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
        Price, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."

        NE OLMUŞTU?
        ABD öncülüğündeki 10 ülkenin büyükelçisi Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atmış ve "Kavala derhal serbest bırakılmalı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

        10 büyükekçiye başta Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kınanmış hatta Başkan Erdoğan "Personan non grata" ilan edileceklerini de bildirmişti.

        "BURASI ANLI ŞANLI TÜRKİYE"
        Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."
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