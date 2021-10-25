ABD'den büyükelçilerin geri adımı sonrası yeni açıklama: Anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz

Amerika Birleşik Devleti 10 büyükelçinin geri adım atması sonrası yeni bir açıklama yaptı.
'Osman Kavala' bildirisi yayınlayarak bir hadsizliğe imza atan ABD öncülüğündeki 10 büyükleçi yaptıkları yeni açıklama ile geri adım attı.
"VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDESİNE RİAYET ETMEYİ TEYİT EDER"
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullandı.
Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Almanya, Fransa, Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaştı ya da retweet etti.
ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA
Büyükelçilerin geri adımı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.