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    • 25.10.2021 17:56
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    Son dakika: Büyükelçiliklerin geri adımı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Osman Kavala' bildirisi yayınlayarak bir hadsizliğe imza atan ABD öncülüğündeki 10 büyükleçinin geri adım atmasının ardından açıklama yaptı. Çelik, Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Elçilerin geri adımına AK Parti’den ilk açıklama!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Osman Kavala' bildirisi yayınlayarak bir hadsizliğe imza atan ABD öncülüğündeki 10 büyükleçinin geri adım atmasının ardından açıklama yaptı.

    Çelik, "Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
    "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.

    Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.

    Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur.

    Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

        Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir.

        Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır...

        Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir.

        NE OLMUŞTU?
        ABD öncülüğündeki 10 ülkenin büyükelçisi Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atmış ve "Kavala derhal serbest bırakılmalı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

        10 büyükekçiye başta Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kınanmış hatta Başkan Erdoğan "Personan non grata" ilan edileceklerini de bildirmişti."

        Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurdu.

        ABD'nin ardından Kanada Büyükelçiliği de açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'ne vurgu yaptı ve "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadelerini kullandı. ABD ve Kanada'nın ardından açıklama yapan diğer büyükelçiliklerden de geri adım geldi.

        Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD ve diğer büyükelçiliklerden gelen özür paylaşımlarının Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.
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