Son dakika: MİT operasyonuyla paketlenen 15 MOSSAD ajanından biriyle 1.5 sene yaşayan adamdan flaş sözler

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan 15 Mossad ajanından biri olan Filistinli M.A.S.'nin Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour konuştu. Aynı evde kaldıkları dönemde M.A.S.'nin bir kez İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu anlatan Mansour, "Hareketlerinden hiç şüphelenmedim" dedi.
İsrail için para karşılığı casusluk yapan ve İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi M.A.S.'nin bir dönem aynı evde kaldığı ve aynı şirkette birlikte görev yapan arkadaşı Amr Mansour'a SABAH ulaştı.
Şu an yurt dışında olduğunu belirten Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi. 1.5 yıl boyunca M.A.S. ile aynı evde kaldığını ve 7 ay önce de evden ayrılarak başka bir yere taşındığını anlatan Amr Mansour, "Bu süre içerisinde M.A.S.'nin hiçbir hareketinden şüphelenmedim. Ben M.A.S.'nin tuzağa düşmüş olduğunu düşünüyorum. 1.5 yıl beraber kaldık. 7 ay önce ben evden ayrıldım. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak M.A.S.'nin şirkette bir alakası yoktu" diye konuştu.