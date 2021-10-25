Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar! 10 büyükelçinin geri adımı, koronavirüsle mücadele, Suriye'deki gelişmeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Diplomatik temsilci sayımızı Afrika Kıta'sı genelinde artırdık. Afrika'nın önemi 21. yüz yılda daha da artacaktır. Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır.
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Kabinenin gündeminde 'Kızıl Soros' Osman Kavala için bildiri yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisi, terörle mücadele, ekonomi ve koronavirüs salgını başta olmak üzere birçok konu yer aldı.
10 BÜYÜKELÇİNİN GERİ ADIMI
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri'nin Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunması sonrası Başkan Erdoğan, bu ülkelerin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için talimat vermişti. Sonrası büyükelçilerden geri adım geldi. Başkan Erdoğan'ın kabinede masaya yatırılacak konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının gidişatına ilişkin kabineyi bilgilendirecek. 30 binlerde seyreden vaka sayılarının düşürülmesi ve yavaşlayan aşılama hızının yeniden artırılması için yapılacaklar kabine toplantısında ele alınacak. Yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarında gelinen son durum da o toplantıda gündeme gelecek konular arasında yer alacak.