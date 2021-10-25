Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar! 10 büyükelçinin geri adımı, koronavirüsle mücadele, Suriye'deki gelişmeler...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Diplomatik temsilci sayımızı Afrika Kıta'sı genelinde artırdık. Afrika'nın önemi 21. yüz yılda daha da artacaktır. Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır.

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Kabinenin gündeminde 'Kızıl Soros' Osman Kavala için bildiri yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisi, terörle mücadele, ekonomi ve koronavirüs salgını başta olmak üzere birçok konu yer aldı.