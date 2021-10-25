Meral Akşener 10 hadsiz Büyükelçiyi aklama peşine düştü: "Osman Kavala konusu iç mesele değil"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin 'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısı ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
Akşener, bu meselenin Türkiye'nin iç meselesi olmadığını öne sürdü.
"İÇ MESELE OLMAKTAN ÇIKAR"
"AİHM'in kararlarına uyacağına imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkar." diyen Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİLİKLERİN GERİ VİTESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamasına çok kızdığını ve 'İstenmeyen adam ilan edilecekler' çıkışını anımsatan Akşener, atılan geri adımı görmezden gelerek "Bugün ne oldu? Hiçbir şey" ifadelerini kullandı.