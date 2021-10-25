Meral Akşener 10 hadsiz Büyükelçiyi aklama peşine düştü: "Osman Kavala konusu iç mesele değil"







"İÇ MESELE OLMAKTAN ÇIKAR"

"AİHM'in kararlarına uyacağına imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkar." diyen Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.