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    • 26.10.2021 01:12
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    • 26.10.2021 01:30
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    Meral Akşener 10 hadsiz Büyükelçiyi aklama peşine düştü: "Osman Kavala konusu iç mesele değil"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Osman Kavala' üzerinden Türkiye'nin iç meselelerine karışmaya yeltenen 10 hadsiz Büyükelçiyi aklayan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında Büyükelçiliklerin geri adım atmasını göremezden gelen Akşener, "Bugün ne oldu? Hiçbir şey" ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener’den 10 hadsiz

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin 'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısı ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

    Akşener, bu meselenin Türkiye'nin iç meselesi olmadığını öne sürdü.




    "İÇ MESELE OLMAKTAN ÇIKAR"
    "AİHM'in kararlarına uyacağına imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkar." diyen Akşener, "Dolayısıyla bunun üzerinden 'Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesinin böyle de bir açıklaması olabilir." ifadelerini kullandı.


    BÜYÜKELÇİLİKLERİN GERİ VİTESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamasına çok kızdığını ve 'İstenmeyen adam ilan edilecekler' çıkışını anımsatan Akşener, atılan geri adımı görmezden gelerek "Bugün ne oldu? Hiçbir şey" ifadelerini kullandı.



        "BİZ YANLIŞ İŞ YAPMADIK" ŞEKLİNDE OKUNABİLİR
        Akşener ayrıca büyükelçiliklerden yapılan "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ediyoruz" açıklamasının "Biz bir yanlış iş yapmadık" şeklinde okunabileceğini söyledi.



        KIZIL SOROS'UN KUZENİ MERAL AKŞENER
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Osman Kavala üzerinden Türkiye'nin iç işlerine karışmaya yeltenen 10 hadsiz büyükelçiyi aklayan açıklamaları toplum nezdinde de büyük tepki uyandırdı.

        Akşener'in 'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala'nın kuzeni olduğu da biliniyor.
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