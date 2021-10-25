Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar

Güvenlik güçleri tarafından PKK'ya yönelik operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda, örgütün mağara, sığınak ve barınakları da tespit edildi.
Tespit edilen mağara ve sığınaklardaki arama ve tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sırasında ele geçirilenler arasında örgütün iç haberleşmede kullandığı telsiz ve cihazlar da yer aldı.
TELSİZLER ELE GEÇİRİLDİ, ÖRGÜTÜN HABERLEŞMESİ BİTTİ
Sabah'ın aktardığına göre Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kırsalda yürütülen operasyonlarla son dört yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkelerarası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli iletişim cihazları olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Bu kapsamda, örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı.