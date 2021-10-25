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    • 25.10.2021 09:34
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    Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla bölücü terör örgütü PKK'nın iletişim ağlarının kesilmesi sağlanırken, son 4 yılda 141'i ülkelerarası görüşme yapabilme özelliğine sahip 951 telsiz ele geçirildi. Öte yandan, İHA ve SİHA'lar yüzünden teröristlerin mağaradan çıkamadığı belirtildi. Haberin detayları...

    Operasyonlarla PKK’nın sesi kesildi

    Güvenlik güçleri tarafından PKK'ya yönelik operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda, örgütün mağara, sığınak ve barınakları da tespit edildi.

    Tespit edilen mağara ve sığınaklardaki arama ve tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sırasında ele geçirilenler arasında örgütün iç haberleşmede kullandığı telsiz ve cihazlar da yer aldı.

    TELSİZLER ELE GEÇİRİLDİ, ÖRGÜTÜN HABERLEŞMESİ BİTTİ

    Sabah'ın aktardığına göre Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kırsalda yürütülen operasyonlarla son dört yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkelerarası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli iletişim cihazları olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Bu kapsamda, örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı.

        Ele geçirilen telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişim azaldı. Bundan dolayı sözde örgüt liderleriyle görüşme sağlayamayan kırsaldaki teröristlerin, korku ve panik içinde bulunduğu belirlendi.

        PKK'LI TERÖRİSTLER SİHA'LAR YÜZÜNDEN İNLERİNDEN DIŞARI ÇIKAMIYOR

        PKK'nın telsizlerine el konarak iletişim ağlarının kesilmesi, kaçışlara ve teröristlerin teslim olmalarına da hız kazandırdı. Örgüt içinde yaşananlar ise teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

        Örgütten kaçarak teslim olan teröristler, PKK'da insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bundan dolayı örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını ve teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını kaydetti.

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        Operasyonlarla PKK’nın sesi kesildi
        Haberler Güncel Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
            SON DAKİKA