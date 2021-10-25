CHP Meclis’teki tezkere için hala karar veremedi

CHP ARAFTA

AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek. HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacak. HDP ile yakın temasta olan CHP'nin ise tavrı hale net değil.CHP'nin tavrı, bugün toplanacak MYK'da netleşecek.

CHP-HDP DOSTLUĞU

Terör örgütü propagadası yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi HDPKK'lılar kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da üzmüştü. Kılıçdaroğlu, HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' dedi ve terör seviciler ile ağız birliği yaparak "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı ve 'dost'u olan HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' demişti.

HDP'YE ARKA ÇIKTI



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözlerine ilişkin, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" diye konuşmuştu.