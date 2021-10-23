Eskişehir'de Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP ve İP'in başını çektiği muhalefete sert sözlerle yüklendi.
Erdoğan muhalefetin Türkiye'nin çıkarına olan ne varsa karşısında durarak dışardan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak her işe engel olmak olduğunu söyledi.
DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİNE TEPKİ
Muhalefetin HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için her taklayı attıklarını belirtti. ABD tetikçisi FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekrana çıkararak Demirtaş güzellemesi yapmasına da tepki gösterdi.
"BUNLARDA AR YOK"
Erdoğan şunları söyledi:
"Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız.
"SEN ANASIN DA YASİN'İN ANASI ANA DEĞİL Mİ?"
Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"