"BUNLARDA AR YOK"

Erdoğan şunları söyledi:

"Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız.

"SEN ANASIN DA YASİN'İN ANASI ANA DEĞİL Mİ?"

Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"