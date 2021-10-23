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    • 23.10.2021 18:28
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    • 23.10.2021 18:45
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    Başkan Erdoğan'dan FOX TV'deki Selahattin Demirtaş güzellemesine tepki: Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?

    Başkan Erdoğan CHP ve İP'in başını çektiği muhalefetin ve ABD tetikçisi FOX TV'nin yaptığı Selahattin Demirtaş güzellemesine sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Sen anasın da Yasin Börü’nün anası ana değil mi?

    Eskişehir'de Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP ve İP'in başını çektiği muhalefete sert sözlerle yüklendi.

    Erdoğan muhalefetin Türkiye'nin çıkarına olan ne varsa karşısında durarak dışardan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak her işe engel olmak olduğunu söyledi.

    DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİNE TEPKİ
    Muhalefetin HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak için her taklayı attıklarını belirtti. ABD tetikçisi FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekrana çıkararak Demirtaş güzellemesi yapmasına da tepki gösterdi.

    "BUNLARDA AR YOK"
    Erdoğan şunları söyledi:
    "Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız.

    "SEN ANASIN DA YASİN'İN ANASI ANA DEĞİL Mİ?"
    Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"

        NE OLMUŞTU?
        HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların 7. yılında ABD'nin Türkiye'de tetikçilik yapmak üzere görevlendirdiği FOX TV Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etmişti.

        Yayında Başak Demirtaş ve İsmail Küçükkaya Selahattin Demirtaş'ı güzelleyerek vatandaşların sinir uçlarıyla oynamıştı. RTÜK ise harekete geçerek söz konusu yayın hakkında inceleme başlatmıştı.

        6-7 EKİMDE YAŞANANLAR

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan FOX TV'deki Selahattin Demirtaş güzellemesine tepki: Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?
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