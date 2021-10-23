İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal: Muhalefet terör örgütleriyle iş birliği yapıyor en yakın şahitlerinden biriyim

"MUHALEFET TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTUTOR ÜZÜLEREK ŞAHİT OLUYORUZ"

Muhalefeti HDP üzerinden eleştiren Akkal, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim." dedi.