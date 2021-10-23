İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal: Muhalefet terör örgütleriyle iş birliği yapıyor en yakın şahitlerinden biriyim

CHP ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan işbirliği biliniyor.
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da muhalefetin HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yaptığını belirtti.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda İYİ Parti'den milletvekili olan daha sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da konuşma yaptı.
"MUHALEFET TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTUTOR ÜZÜLEREK ŞAHİT OLUYORUZ"
Muhalefeti HDP üzerinden eleştiren Akkal, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim." dedi.