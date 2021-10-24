İTİRAFÇI ANLATTI

DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken yakalanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir sanığın ifadesinde, Timtik ile ilgili ifadelerin geçtiği belirlendi. İtirafçı sanığın Timtik'in de aralarında bulunduğu avukatların ziyaretine geldiğini söylediği anlaşıldı. Avukatların örgüt ile hapishane sorumluları arasındaki bağlantıyı sağladığını ve örgütün üst düzey yöneticilerine bilgi aktardığını anlattığı öğrenildi.

Kayıtlara göre başka bir itirafçı sanık da Ebru Timtik'in örgüte ait Gençlik Federasyonu'na gelip gittiği yönünde beyanlarda bulunduğu. Yine başka bir sanığın ise, "Güzeltepe'de bir suikast yaptık, yaralı var… Halkın Hukuk Bürosu'nda görevli, bize devamlı kuryelik yapan, haber getiren Ebru Timtik verdi bana… Ben şimdi time geçtiğim dönemde A.A. beni örgüt içinde hain olarak gösterip örgütten kaçtığımı söyledi… O dönem en son A.A. bana görev verdikten sonra kendisiyle iletişim kurmam için Ebru Timtik'ten bağlantı kurmamı söyledi" şeklindeki ifadesinde Timtik'in adı örgütte 'kurye' olarak geçtiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Timtik'in yakalandığı Ankara Umut Hukuk Bürosu adresinde yapılan aramalarda, DHKP-C terör örgütünün kurucusu Dursun Karataş'ın fotoğrafı ve örgüte ait çok sayıda görsel bulundu. Yine aramalarda, örgütsel doküman ve videolar ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN ARACISI

Ebru Timtik'in tanık beyanlarına göre, DHKP-C terör örgütünün hapishane sorumları ile arasındaki bağlantıyı sağlayan ve kuryelik yapan şahıs olduğu belirlendi. Halkın Hukuk Bürosu adı altındaki avukatlık yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

TERÖRİSTLERİN CENAZE VE ANMALARINA KATILDI

Güvenlik güçleri ile girilen çatışmada öldürülen örgüt üyesi Elif Sultan Kalsen isimli teröristin cenaze törenine ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında katleden DHKP-C mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un anma törenine katıldığı belirlendi.

Yine Timtik'in örgüt içi gizli haberleşme yetkisine sahip olduğu, örgütün düzenlediği basın açıklamalarına katıldığı kaydedildi. Timtik'in DHKP-C terör örgütü ile organik bağ içine girip hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt üyeliği için aranan 'süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk' gerektiren faaliyetlere katıldığı ve örgütün amacı, menfaatine katkı sağladığı anlaşıldı.

DHKP-C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSUYLA SAKLANDIKLARI DELİKTE YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlatmıştı.