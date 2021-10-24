Millet İttifakı'nın gizli ortağı, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle hareket eden CHP'de her gün yeni bir skandal karşımıza çıkıyor. Şimdi'de İBB'nin iştiraklerinden İSKİ'de Daire Başkanı olarak görev yapan Secaattin Varer bir başka eli kanlı terör örgütü DHKP-C'li bir militanın ölümünün ardından sözde "kutsama" mesajları paylaştı. Üstelik adına paylaşımlar yaptığı kişi şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler için "Çocuklar çok kararlı talepleri yerine getirilmezse öldürecekler" ifadelerini kullanarak terörist kimliğini ortaya koymuştu.
DHKP-C'Lİ EBRU TİMTİK İÇİN PAYLAŞIMLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İSKİ'nin Su İnşaat Daire Başkanı Secaattin Varer, DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in ölüm orucu eylemi sonrası Twitter hesabından Timtik'in fotoğrafını paylaşıp "Işıklarda uyu yoldaş" mesajnı paylaştı. Varer, tepkiler gelince paylaşımını sildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'nin "arpalığı" haline getiren Ekrem İmamoğlu'nun üst düzey yöneticisi Secaattin Varer'in paylaşımına bu kadar tepki çekmesinin nedeni ne? İşte savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından tutuklanan Ebru Timtik'in kirli geçmişi:
KIZINI DHKP-C'NİN EYLEMİNDEN ALMAK İSTEYEN ANNEYLE TARTIŞTI BAĞIRDI
2010 Ocak ayında aralarında avukat Ebru Timtik'in de bulunduğu bir grup; DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için Edirne'de eylem yapmak istedi ancak polis grubun kente girmelerine izin vermedi.
Anne Güler Emir, 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan kızı Alev Emir'i televizyonda DHKP/C terör örgütü için eylem yapan grupta görünce harekete geçti. Kızı Alev Emir'in Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'ndeki dinlenme tesisinde olduğunu öğrenen anne Güler Emir, 6 Ocak 2010 tarihinde akrabaları ile birlikte bu tesise geldi.