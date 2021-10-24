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    • Güncel
    • 24.10.2021 23:27
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    • 24.10.2021 23:51
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    CHP'li Özgür Özel ve TTB Başkanı Korur Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News'e ödül

    Son dakika haberleri... CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak artık ödül törenlerine de yansımaya başladı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi. Ödül töreninde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da yer aldı.

    PKK medyasına ödül!

    CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak artık ödül törenlerine de yansımaya başladı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da katıldığı törende Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi.

    Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" için Ankara'da tören düzenlendi.

    PKK MEDYASINA ÖDÜL
    Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.


    Mezopotomya Ajansı muhabiri

    CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL DE TÖRENE KATILDI
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.


    Özel ve Fincancı

        Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'a 'Rafet Genç Haber Ödülü', Jinnews'ten Filiz Zeyrek'e '2020 yılı Röportaj Ödülü' verilirken, TTB Başkanı Fincancı da Dayanışma Ödülü'nü aldı.


        Jinnews muhabiri

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        İYİ kavga!
        Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel ve TTB Başkanı Korur Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News'e ödül
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