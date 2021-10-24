CHP'li Özgür Özel ve TTB Başkanı Korur Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News'e ödül

CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak artık ödül törenlerine de yansımaya başladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da katıldığı törende Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" için Ankara'da tören düzenlendi.
PKK MEDYASINA ÖDÜL
Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.
Mezopotomya Ajansı muhabiri
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL DE TÖRENE KATILDI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.
Özel ve Fincancı