KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekleyen öğrenciler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte meraklı bekleyişe girdi. Geri ödemeli olan kredi imkanı ile geri ödemesiz olarak verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı.
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.