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    • 23.10.2021 16:22
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    • 23.10.2021 16:22
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    E -devlet 2021 - 2022 KYK burs başvuru ekranı! GSB son dakika KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    KYK kredi ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle bu sene kredi ve burs ücretlerinin ne kadar olduğu da dört gözle beklenen konular arasında yer aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne vakit yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    E -devlet 2021 - 2022 KYK burs başvuru ekranı! GSB son dakika KYK burs başvuruları...

    KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekleyen öğrenciler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte meraklı bekleyişe girdi. Geri ödemeli olan kredi imkanı ile geri ödemesiz olarak verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

    KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı.

    Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

    "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

    2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

        KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

        e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

        KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLAR?

        KYK burs/kredi alacak öğrencilere müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle ödemesi yapılır. Örneğin burs başvuruları Ekim ayı içerisinde alındığı takdirde burs başvurularının değerlendirmesi ve sonuçların açıklanması için en az 1 ay sürdüğü için öğrencilere geriye dönük olarak toplu ödeme yapılır. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde alınan başvuruların sonuçları Aralık ayında açıklanmış ve adayların ödemeleri Ocak ayından itibaren 3 ay toplu olarak gerçekleştirilmişti. İşte güncel KYK burs ve kredi ücretleri
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