KYK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekleyen öğrenciler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte meraklı bekleyişe girdi. Geri ödemeli olan kredi imkanı ile geri ödemesiz olarak verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!