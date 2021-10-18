Türkiye Gençlik Vakfı duyurdu! Karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili suç duyuruları devam ediyor

TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."