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    • 19.10.2021 01:06
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    Türkiye Gençlik Vakfı duyurdu! Karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili suç duyuruları devam ediyor

    Türkiye Gençlik Vakfı, asılsız belge ve hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecine ilişkin açıklama yayımladı. TÜGVA'dan yapılan açıklamada karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.

    TÜGVA’dan ’suç duyurusu’ açıklaması

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.

    TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."



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