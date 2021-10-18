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    • 19.10.2021 01:35
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    Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısına şiddetle kınadı

    Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

    Türkiye’den Nijerya’daki terör saldırısına kınama

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Sokoto Eyaleti'nin Goronyo bölgesinde 18 Ekim 2021'de kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesi yer aldı.

    20 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
    Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda da 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

    Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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