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    • 16.10.2021 21:16
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü

    CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçilmeden önce “Adama, kişiye, kişilere, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti” açıklamasında bulunmuş ancak seçildikten sonra büyük bir tutarsızlık örneği sergileyerek, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışta bulunulmasını istemişti. İmamoğlu'nun CHP'ye yakınlığıyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle birlikte projeler üretip çalışmalar yaptığı da ortaya çıktı.

    CHP’li İmamoğlu’nun ’dernek’ tutarsızlığı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle (ÇYDD) birlikte proje ürettikleri ve çalışmalar yaptığı öğrenildi.

    Ekrem İmamoğlu; Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte proje üreteceklerini belirterek, "ÇYDD ile daha güçlü bağlara daha da faydalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



    İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunulmasını istemişti.

    "ÇYDD BEYLİKDÜZÜ ŞUBE BAŞKANI İLE PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞÜYORUZ"
    Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte proje üreteceklerini açıklamıştı.



    İmamoğlu; 20 Aralık 2014 tarihinde yaptığı paylaşımda, "ÇYDD Beylikdüzü Şube Başkanı Sebahattin Çılbır ve yönetim kurulu üyeleri ile üreteceğimiz projeler hakkında görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu, 24 Mayıs 2014 tarihinde yaptığı açıklamada da, "Beylikdüzü projeleri gezimize kısa bir ara. ÇYDD Beylikdüzü Derneği kahvaltısını ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



        "ÇYDD İLE DAHA GÜÇLÜ BAĞLARA DAHA DA FAYDALI ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
        Ekrem İmamoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile faydalı çalışmalar yapacağını açıklamıştı.

        Ekrem İmamoğlu, 17 Kasım 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda üyesi olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kahvaltısını katıldığını belirterek, "Gençlerimizin geleceklerine yönelik küçük gruplarla başlayarak kocaman bir kitleye dönüşen özverili bu güçle gurur duyuyorum. ÇYDD ile daha güçlü bağlara daha da faydalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




        Ekrem İmamoğlu, 22 Şubat 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda; "ÇYDD Beylikdüzü Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Ekrem İmamoğlu, 20 Aralık 2014 tarihinde ise, "I'm at ÇYDD Beylikdüzü Şubesi" ifadelerini kullandı.



        İMAMOĞLU'NDAN ÇYDD'YE BAĞIŞ ÇAĞRISI
        Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne desteğini sürdürdü.
        İmamoğlu, 18 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

        Ekrem İmamoğlu'nun bağış yapılmasını istediği sivil toplum kuruluşları arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de bulunuyor.
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            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü
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