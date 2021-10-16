



"ÇYDD İLE DAHA GÜÇLÜ BAĞLARA DAHA DA FAYDALI ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile faydalı çalışmalar yapacağını açıklamıştı.



Ekrem İmamoğlu, 17 Kasım 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda üyesi olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kahvaltısını katıldığını belirterek, "Gençlerimizin geleceklerine yönelik küçük gruplarla başlayarak kocaman bir kitleye dönüşen özverili bu güçle gurur duyuyorum. ÇYDD ile daha güçlü bağlara daha da faydalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.