CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle (ÇYDD) birlikte proje ürettikleri ve çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu; Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte proje üreteceklerini belirterek, "ÇYDD ile daha güçlü bağlara daha da faydalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunulmasını istemişti.
"ÇYDD BEYLİKDÜZÜ ŞUBE BAŞKANI İLE PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞÜYORUZ"
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle birlikte proje üreteceklerini açıklamıştı.
İmamoğlu; 20 Aralık 2014 tarihinde yaptığı paylaşımda, "ÇYDD Beylikdüzü Şube Başkanı Sebahattin Çılbır ve yönetim kurulu üyeleri ile üreteceğimiz projeler hakkında görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, 24 Mayıs 2014 tarihinde yaptığı açıklamada da, "Beylikdüzü projeleri gezimize kısa bir ara. ÇYDD Beylikdüzü Derneği kahvaltısını ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı.