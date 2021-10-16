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    • 16.10.2021 21:43
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    Bugün kandil mi, bugün ne kandili? Diyanet 2021 dini günler takvimi: 17 Ekim Mevlid Kandili bugün mü?

    Bugün kandil mi, bugün ne kandili soruları hakkında yapılan araştırmalar özellikle son saatlerde artışa geçti. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan kandillerin günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan önemli bir kandil de yer alıyor. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 17 Ekim 2021 Pazar ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimi

    Bugün kandil mi, bugün ne kandili?

    Milyonların dua ve ibadetlerle idrak edeceği bir kandil daha geldi çattı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için duyurduğu dini günler takviminde tüm kandillerin tarihleri açıklanmıştı. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 17 Ekim 2021 Pazar ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimine dair bilgiler...

    BUGÜN NE KANDİLİ?

    Mevlid Kandili Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. Müslümanlar için önemi büyük olan Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

    İşte Mevlid Kandili'nin önemi;

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

    Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

    MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR?

    Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.

    Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

        PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?

        Resûl-i Ekrem Efendimiz, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.

        Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Bu tarihin milâdî 569, 570 veya 571 olduğu tahmin edilmektedir. Genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.

        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

        Hz. Peygamber'in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlanmadığı gibi Hulefâ-yi Râşidîn dönemiyle Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır.

        Mısır'da Şiî Fâtımî Devleti kurulunca, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmî törenlerle kutlanmaya başlanmıştır.
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        Haberler Güncel Bugün kandil mi, bugün ne kandili? Diyanet 2021 dini günler takvimi: 17 Ekim Mevlid Kandili bugün mü?
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