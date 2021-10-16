Bugün kandil mi, bugün ne kandili? Diyanet 2021 dini günler takvimi: 17 Ekim Mevlid Kandili bugün mü?

Milyonların dua ve ibadetlerle idrak edeceği bir kandil daha geldi çattı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için duyurduğu dini günler takviminde tüm kandillerin tarihleri açıklanmıştı. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 17 Ekim 2021 Pazar ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimine dair bilgiler...

BUGÜN NE KANDİLİ?

Mevlid Kandili Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. Müslümanlar için önemi büyük olan Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

İşte Mevlid Kandili'nin önemi;