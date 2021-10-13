TÜGVA'yı hedef alan CHP'li Barış Yarkadaş'ın iftirası elinde patladı! Gerçekler ortaya çıkınca paylaşımını sildi...

TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.
Terör örgütleri ile bağlantılı firari etki ajanı Metin Cihan
Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak mesnetsiz iddiaları dillendirip servis edenler kervanına CHP'li isimler de katıldı.
CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden TÜGVA'yı hedef alan asılsız bir paylaşımda bulundu.