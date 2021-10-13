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    • 13.10.2021 13:45
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    SON DAKİKA: Meral Akşener'in sözleri Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet'in 'Midyat Seyfo gülün' repliğini hatırlattı: Başbakan geliyor

    Son dakika haberleri... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında "Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor" ifadelerini kullandı. Yalnız bu sözler bir dönemin fenomen yapımı Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet karakterinin adamlarına "Midyat, Seyfo gülün" repliğini akıllara getirdi.

    Akşener’in sözleri o videoyu hatırlattı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında dikkat çeken sözler söyledi.

    Akşener'in konuşmasının bir kısmındaki ifadeleri şu şekilde:

    "SIKI DUR SAYIN ERDOĞAN BAŞBAKAN GELİYOR"
    "İyi Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor. Milletimizin iradesini yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Hizmet nasıl yapılırmış cümle aleme göstermeye geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor"

    BİR DEMET TİYATRO'DAKİ EYVAH NECDET'İ HATIRLATTI
    Akşener'in bu sözleri Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın başrollerini oynadığı Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet karakterini hatırlattı. Bir Demet Tiyatro'da Erdal Tosun'un canlandırdığı kabadayı Eyvah Necdet, karşılaştıkları bir olay karşısında yanındaki adamlarına "gülün" veya "üzülün" diyordu. Meral Akşener'in sözleri karşısında da akla gelen replik elbette "Midyat, Seyfo gülün" oldu.

        AKŞENER'İN "BEN BAŞBAKANLIĞA ADAYIM" AÇIKLAMASI
        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eylül ayının son haftasında CHP'nin kanalı Halk TV'de dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

        AKŞENER CHP'NİN KANALINDA KONUŞTU
        CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim." ifadelerini kullandı.

        "NET OLARAK ADAY DEĞİLİM"
        Akşener şunları söyledi: "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"

        "KILIÇDAROĞLU İLE KONUŞMADIK"
        Akşener konuşmasının devamında ise "Biz bu konuda sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." iddiasında bulundu.

        BÜLENT KUŞOĞLU TEKRARLADI: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR
        Daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" diye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu söylemini tekrarladı. Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

        KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNÜNÜ KESTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ittifak isterse aday olurum' derken İsimleri adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesen bir hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

            AKŞENER'İN 'İMAMOĞLU' BENZETMESİ
            İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi, 'Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması konusunda destek oldu' olarak yorumlanmıştı.

            "BİRDEN FAZLA ADAYIMIZ OLABİLİR"
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında, Millet İttifakı olarak birden fazla adaylarının olabileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu." ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Meral Akşener'in sözleri Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet'in 'Midyat Seyfo gülün' repliğini hatırlattı: Başbakan geliyor
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