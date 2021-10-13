SON DAKİKA: Meral Akşener'in sözleri Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet'in 'Midyat Seyfo gülün' repliğini hatırlattı: Başbakan geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında dikkat çeken sözler söyledi.
Akşener'in konuşmasının bir kısmındaki ifadeleri şu şekilde:
"SIKI DUR SAYIN ERDOĞAN BAŞBAKAN GELİYOR"
"İyi Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor. Milletimizin iradesini yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Hizmet nasıl yapılırmış cümle aleme göstermeye geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor"
BİR DEMET TİYATRO'DAKİ EYVAH NECDET'İ HATIRLATTI
Akşener'in bu sözleri Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın başrollerini oynadığı Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet karakterini hatırlattı. Bir Demet Tiyatro'da Erdal Tosun'un canlandırdığı kabadayı Eyvah Necdet, karşılaştıkları bir olay karşısında yanındaki adamlarına "gülün" veya "üzülün" diyordu. Meral Akşener'in sözleri karşısında da akla gelen replik elbette "Midyat, Seyfo gülün" oldu.