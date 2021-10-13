SON DAKİKA: Meral Akşener'in sözleri Bir Demet Tiyatro'daki Eyvah Necdet'in 'Midyat Seyfo gülün' repliğini hatırlattı: Başbakan geliyor

BÜLENT KUŞOĞLU TEKRARLADI: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR

Daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" diye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu söylemini tekrarladı. Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÖNÜNÜ KESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ittifak isterse aday olurum' derken İsimleri adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesen bir hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.