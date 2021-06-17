CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört yıl önce başlattığı "adalet yürüyüşünün" ittifakları oluşturmada etkin bir rol oynadığını ifade eden Özel, "Adalet yürüyüşü yan yana gelemeyecek toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.