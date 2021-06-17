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    • 17.06.2021 09:15
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    'nda krizi büyüyor! CHP'den İyi Parti'ye 'aday' resti

    İyi Parti Genel Başkanı 'in, " aday çıkarmalı" açıklaması sonrası Millet İttifak'ında HDP krizi tırmanırken CHP Grup Başkanvekili Cumhurbaşkanlığı seçiminde terörün siyasi ayağı HDP'nin de denklemin içinde olacağı imasında bulundu.

    CHP'den İyi Parti'ye 'aday' resti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP ayrı aday çıkarmalı" önerisi HDP cephesinde tepkiyle karşılanmış parti yönetiminden peş peşe açıklamalar gelmişti.


    ÖZEL'DEN AKŞENER'E REST
    Millet İttifak'ında HDP krizi tırmanırken Akşener'in, "HDP ayrı aday çıkarmalı" açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dolaylı itiraz geldi. Yerel seçimlerdeki iş birliğini hatırlatan aynı stratejinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edeceğinin mesajını verdi.



    CHP'li Özgür Özel, CHP yandaşı Sözcü'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört yıl önce başlattığı "adalet yürüyüşünün" ittifakları oluşturmada etkin bir rol oynadığını ifade eden Özel, "Adalet yürüyüşü yan yana gelemeyecek toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL İTTİFAKI İTİRAFI
        Terörün siyasi ayağı HDP ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifakı, "İstanbul İttifakı" olarak isimlendiren Özel, "Adalet yürüyüşü, Milleti İttifakı'nı aşan İstanbul İttifakı'nı bir araya getirdi" dedi.

        Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Özel, "Önümüzdeki seçimlere de bu ittifak ve birliktelik ruhuyla giriyoruz." şeklinde konuştu.

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