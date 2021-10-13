Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame! Komiser Yardımcısı Elif'in ifadeleri şoke etti!

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Elif Ş. isimli kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında rapor tutan ve silahının alınmasını isteyen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) Hakkari Polisevi'nde yemek yedikten sonra 1'i başından üç kurşun ile hedef gözeterek şehit etti. Tutuklu katil Nasuh Çulcu hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 12 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
"BENİ YAKINDAN TAKİP ETMEYE BAŞLADI"
Olayın ardından Şanlıurfa'ya tayin edilen Komiser Yardımcısı Elif Ş.'nin iddianameye yansıyan ifadelerine ulaştı. Elif Ş., Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil Nasuh Çulcu'nun kendisini nasıl rahatsız ettiğini tek tek anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, ifadesinde 8 Ağustos 2020 tarihinden beri Hakkari'de görev yaptığını ifade eden Elif Ş., Nasuh Çulcu'nun kendisini bir aydır rahatsız ettiğini ve katil Nasuh Çulcu'nun hareketlerinin artarak devam ettiğini söyledi. 30 Haziran 2021 tarihinde Hakkari Valiliği'nde bir programda görevli olduğu sırada Nasuh Çulcu'nun yanına gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Elif Ş., Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya "Buyur kardeşim" diyerek cevap verdiğini ifade etti. Çulcu'nun kendisine tepki göstererek "Kardeşim mi?" sorusunu yönelttiğini söyleyen Elif Ş. ifadesinde katil Nasuh Çulcu'nun kendisini yakından takip etmeye başladığını belirtti.
İKİ POLİS "DENGESİZ VE SIKINTILI BİRİ" DEDİ
İfadesinde katil Nasuh Çulcu'nun kendisine "Ben size şimdi Komiserim mi desem, ne desem o da olmaz ki" dediğini belirten Elif Ş., Çulcu'nun kendisine "Ben sizinle görüşmek istiyorum" dediğini ve katil Çulcu'ya "İş haricinde görüşmek istemiyorum. İş dışında yanıma gelme" cevabını verdiğini söyledi. Katil Çulcu'nun kendisini 3-4 metre mesafeden takip etmeye devam ettiğinin altını çizen Elif Ş., Hakkari Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan iki polis memurunun yanına gelerek, katil Nasuh Çulcu'nun dengesiz ve sıkıntılı bir insan olduğunu söylediklerini aktardı. Cevher'in şehit edildiği olaydan önce müdahale yerine odasına kaçan Komiser Yardımcısı İbrahim B. ve Komiser Suat M.'nin yanına geldiklerini ve Çulcu'nun Elazığ'a tayininin çıktığını kendisine söylediklerini belirten Elif Ş. ifadesinin devamında iki komiserin kendisinden rapor tutmasını istediklerini söyledi.