Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu hakkında 12 sayfalık iddianame! Komiser Yardımcısı Elif'in ifadeleri şoke etti!

"EVE GİT. BURALARDA GÖRÜNMESEN İYİ OLUR"

Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in, katil Çulcu tarafından şehit edildiği 13 Temmuz 2021 tarihine kadar katil Çulcu'nun her gün çalışmış olduğu yerlere gelerek kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyen Elif Ş., 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari Polisevi'nin kafeteryasında polisler Faruk B., Şule A. ve Yiğit K. ile birlikte kahvaltı yaptıklarını, Nasuh Çulcu'nun karşısındaki masaya oturduğunu, bundan rahatsız olarak kalktıklarını ve oradan ayrıldıklarını söyledi. Elif Ş. ardından Hakkari Polisevi Şube Müdürü Nihal A.'nın kendisini telefonla aradığını ve "Elif Ablacığım, Nasuh Polisevi'nde... Buralarda dolanıyor. Sen eve git. Hatta bu şahıs ilişik kesene kadar buralarda görünmesen iyi olur" dediğini söyledi.

"KOMİSERİM, SAKIN POLİSEVİ'NE GELMEYİN!"

O telefonun ardından evine gittiğini söyleyen Komiser Yardımcısı Elif Ş., polis Emrullah A.'nın kendisini telefonla aradığını ve "Komiserim sakın Polisevi'ne gelmeyin" dediğini, ardından Şule A. ve Hüseyin isimli polislerin de kendisini arayarak Polisevi'ne gelmemesini söylediklerini belirtti. Elif Ş. daha sonra Cevher'in şehit edildiğini öğrendiğini ifade etti. Cevher'in şehit edildiği olaydan önce Çulcu'nun silahını teslim almak isteyen Komiser Yardımcısı İbrahim B., ifadesinde Çulcu'nun kendisini kollarından tutarak duvara yasladığını ve silahını çekerek doldurduğunu aktarmıştı. Polis Başmüfettişi Haluk K. tarafından ayrıca başlatılan "İdari Soruşturma" kapsamında açığa alınan fakat kısa sürede görevine iade edilerek Bingöl'e tayin edildiği bilgisine ulaşılan İbrahim B. ifadesinde; Çulcu'nun kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahına davranamadığını ve kendisini odaya attığını söylemişti.