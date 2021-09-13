Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde son perde! İmamoğlu strateji değişikliğine gitti

KILIÇDAROĞLU SERT GİRİNCE



Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmesi Kılıçdaroğlu'nun cephesinde, İmamoğlu'na güçlü bir destek olarak algılandı. Doğru bir değerlendirmeydi. Kılıçdaroğlu, buna karşı hamle yaptı. Millet İttifakı'nın çok adayla seçime girebileceği açıklamasıyla hiçbir şekilde İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı düşünmediğini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun mücadeleye bu denli sert bir şekilde girmesi karşısında İmamoğlu strateji değişikliğine gitti. Böylece kendisini hem ateş hattının dışına çekti hem de daha fazla yıpranmaktan kurtuldu. Siyasette bazen iki adım ileri atlamak için bir adım geri adım atılır.

İMAMOĞLU'NUN ÇEVRESİNDE İKİ GÖRÜŞ VAR

İmamoğlu'nun çevresinde iki görüş çarpışıyor: Şimdiye kadar Erdoğan karşısında cumhurbaşkanlığını kazanabilecek tek ismin İmamoğlu olduğu yönündeydi. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığı fırsatını kaçırmamasını istiyorlardı. İkinci bir ekip ise bir dönem daha İstanbul Belediye Başkanlığı yapması yönündeydi. "İstanbul'a mührümüzü vuralım. Türkiye'ye mührümüzü vururuz" görüşünü savunuyorlardı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ

Ekrem İmamoğlu'nun, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok, ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır. Değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine de damga basmış olacağım" sözleri bunu yansıtıyor.

Bu, aslında İmamoğlu cephesinde bir strateji değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Ama bu nihai bir karar değil, sadece bir taktiksel manevra. Çünkü İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı hedefinden vazgeçmiş değil. O yönde de bağlayıcı bir beyanı yok.

İKİNCİ DÖNEM TELKİNİ

Bir süredir İmamoğlu'na, "Yaşınız genç, bir dönem daha belediye başkanlığı yapın, 2028'de aday olursunuz" telkini yapılıyor. İmamoğlu hedefinden vazgeçmiş değil sadece taktiksel bir manevra ile kendisini tartışmanın dışına çekmeyi başarırsa bir süre gelişmeleri izleyip zamanı gelince hamle yapmayı planlıyor.